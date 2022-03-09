СБУ перехватила разговоры оккупантов, где речь идет о больших проблемах с обеспечением

У российских оккупантов начались большие проблемы с обеспечением: "элитная" армия Путина деморализована, некоторые – непрерывно пьянствующие.

Об этом свидетельствуют разговоры с перехваченных пленок, опубликованных Службой безопасности Украины.

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Враг деморализован и хочет домой

Слышно, как путинский захватчик жалуется своей жене, что об оккупантах забыло руководство. И это при том, что его рота – это подразделение обеспечения. То есть ее основная задача – поставлять ресурсы другим российским оккупантам, ушедшим вглубь территории Украины.

Сейчас враг деморализован и уже принялся за "исконно русский обычай" – пьянствовать.

Параллельно они нападают на украинских селян и заправки, пытаясь получить хоть какое обеспечение. Но получают достойный отпор наших защитников!

Слушайте перехваченный разговор оккупантов:

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