Про це свідчать розмови із перехоплених плівок, які оприлюднила Служба безпеки України.

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Ворог деморалізований та хоче додому

Чути, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про окупантів забуло керівництво. І це при тому, що його рота – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України.

Зараз ворог деморалізований і вже взявся за "ісконно русский обычай" – пиячити.

Паралельно вони нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення. Але отримують гідну відсіч наших захисників!

Слухайте перехоплену розмову окупантів:

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