СБУ подозревает заместителя командира РДК в покушении на главу правительства Чечни в изгнании – СМИ

Служба безопасности Украины подозревает Степана Каплунова в подготовке покушения на главу правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмеда Закаева. Недавно политик посетил Украину накануне Дня независимости.

Именно тогда, по словам спецслужб, и должен был произойти теракт. Об этом сообщает "Суспильне", ссылаясь на собственные источники.

Что сказали в СБУ?

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении заместителя командира Российского добровольческого корпуса. По данным спецслужб, он должен был подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения во время его визита в Украину.

Источники СМИ сообщают, что жертвой ФСБ должен был стать политический и военный чеченский оппозиционный деятель Ахмед Закаев. С 2007 года он является председателем Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия в изгнании. Отметим, что политик посещал Украину 24 августа.

СБУ заявила, что Степан Каплунов получил от российских спецслужб задание ликвидировать военнослужащих Сил обороны. Кроме того, они опубликовали видео с российским военным, на котором он признается, что завербован ФСБ.

Адвокат заместителя командира РДК Тарас Боровский прокомментировал обнародованное СБУ видео и сказал, что оно снято "под давлением, пытками и угрозами убийства",

Что сказал подозреваемый?

Напомним, что Степан Каплунов опроверг сотрудничество с российскими спецслужбами. Он подчеркнул, что его заставили признать это на видео, оказывая психологическое давление.

Также в четверг, 3 августа, заместитель командира РДК рассказал свою версию событий. По его словам, в воскресенье, 23 августа, его похитили сотрудники СБУ и в течение 9 дней удерживали на двух объектах.