Саме тоді, за словами спецслужб, і мав статись теракт. Про це пише Суспільне.

Що відомо про підозру?

Служба безпеки України заявляла про викриття заступника командира Російського добровольчого корпусу. За повідомленнями спецслужб, він мав підготувати замах на одного з лідерів російського опозиційного руху під час його візиту в Україну.

СБУ заявляла, що Степан Каплунов отримав від російських спецслужб завдання ліквідувати військовослужбовців Сил оборони . Для Також вони опублікували відео із російським військовим, на якому він зізнається, що завербований ФСБ.

Адвокат заступника командира РДК Тарас Боровський прокоментував оприлюднене СБУ відео і сказав, що воно зняте "під тиском, катуваннями і погрозами вбивств",