Деталі справи повідомили у Службі безпеки України.

Що кажуть в СБУ про зв'язок Каплунова з ФСБ?

За версією СБУ, представники ФСБ намагалися завербувати військового та доручили йому підготувати замах на одного з лідерів російського опозиційного руху, який мав прибути до України на День Незалежності. Також у спецслужбі заявили, що Каплунов отримав завдання на ліквідацію інших військових Сил оборони України за грошову винагороду.

У СБУ стверджують, що в телефоні Каплунова задокументували листування з представником ФСБ. За даними спецслужби, він визнав факт контактів із російською стороною та надав інформацію, яка допомогла встановити причетних до запланованого злочину.

Листування, яке знайшли в телефоні Каплунова / СБУ

Сам Каплунов заперечує співпрацю з ФСБ. В інтерв'ю Radio NV він заявив, що після затримання його утримували впродовж кількох днів, а під час допитів чинили психологічний тиск. За його словами, він погодився з версією СБУ про нібито зв'язок із ФСБ через погрози та своє становище, хоча насправді такої комунікації не мав.

СБУ показала зізнання Каплуновв у співпраці з ФСБ: дивіться відео

Адвокат Каплунова Тарас Боровський також заявив, що оприлюднене СБУ відео було записане під тиском і погрозами. Він стверджує, що його підзахисного утримували незаконно та намагалися таким чином виправдати його затримання.

Нагадаємо, історія із заступником командира Російського добровольчого корпусу Степаном Каплуновим стала причиною конфлікту між представниками СБУ та ГУР у Києві. 1 вересня в РДК заявили, що Каплунова викрали невідомі у дворі його будинку.

Наступного ранку в Дніпровському районі столиці сталася стрілянина між силовиками, після чого на місце прибули працівники ДБР та керівник спецпідрозділу СБУ "Альфа". За даними "Української правди", унаслідок конфлікту постраждали троє співробітників ГУР.

Водночас СБУ заявила, що спільно з ГУР запобігла теракту, який, за версією спецслужби, готувала ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного руху, що прибув до України.

3 вересня Каплунов розповів свою версію подій. За його словами, 23 серпня його викрали співробітники СБУ та дев'ять днів утримували на двох об’єктах.