Подробности дела сообщили в Службе безопасности Украины.

Что говорят в СБУ о связях Каплунова с ФСБ?

По версии СБУ, представители ФСБ пытались завербовать военного и поручили ему подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который должен был прибыть в Украину на День Независимости. Также в спецслужбе заявили, что Каплунов получил задание на ликвидацию других военнослужащих Сил обороны Украины за денежное вознаграждение.

В СБУ утверждают, что в телефоне Каплунова зафиксировали переписку с представителем ФСБ. По данным спецслужбы, он признал факт контактов с российской стороной и предоставил информацию, которая помогла установить причастных к планируемому преступлению.

Переписку, которую нашли в телефоне Каплунова / СБУ

Сам Каплунов отрицает сотрудничество с ФСБ. В интервью Radio NV он заявил, что после задержания его удерживали несколько дней, а во время допросов оказывали психологическое давление. По его словам, он согласился с версией СБУ о якобы связи с ФСБ из-за угроз и своего положения, хотя на самом деле такой коммуникации не было.

СБУ показала признание Каплунов в сотрудничестве с ФСБ: смотрите видео

Адвокат Каплунова Тарас Боровский также заявил, что обнародованное СБУ видео было записано под давлением и угрозами. Он утверждает, что его подзащитного содержали незаконно и пытались таким образом оправдать его задержание.

Напомним, история с заместителем командира Российского добровольческого корпуса Степаном Каплуновым стала причиной конфликта между представителями СБУ и ГУР в Киеве. 1 сентября в РДК заявили, что Каплунова угнали неизвестные во дворе его дома.

На следующее утро в Днепровском районе столицы произошла стрельба между силовиками, после чего на место прибыли сотрудники ДБР и руководитель спецподразделения СБУ "Альфа". По данным "Украинской правды", в результате конфликта пострадали три сотрудника ГУР.

В то же время СБУ заявила, что совместно с ГУР предотвратила теракт, который, по версии спецслужбы, готовила ФСБ против одного из лидеров российского оппозиционного движения, прибывшего в Украину.

3 сентября Каплунов поведал свою версию событий. По его словам, 23 августа его похитили сотрудники СБУ и девять дней удерживали на двух объектах.