СБУ поймала корректировщика, который навел "Калибр" на аэродром Ивано-Франковска
3 марта 2022 , 12:10Читати новину українською
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня, наведшего удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром.
СБУ задержала диверсанта 2 марта в момент корректировки другого стратегического объекта в Ивано-Франковской области.
Важно СБУ ликвидировала диверсионную группу, которая собирала информацию о воинских частях в Киеве
Что известно о корректировщике, работающем на Россию:
- Диверсант прибыл в город за сутки до широкомасштабного вторжения России в Украину. Он поселился недалеко от аэропорта.
- В канун ракетно-бомбового удара диверсант передал врагу информацию о месте объекта.
В результате бомбардировки инфраструктура аэропорта была разрушена, о чем диверсант отчитался своему начальству.
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