Разоблачили российского шпиона, который "охотился" на секретную документацию Украины и готовил удары
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности задержала шпиона военной разведки России, который готовил новую серию ракетно-бомбовых ударов по Харькову. Среди основных целей были секретные места хранения важной документации технического характера.
Отмечается, что таким образом оккупанты надеялись уничтожить технологические документы, планы и чертежи, которые хранятся в этих хранилищах и необходимы для восстановления промышленных предприятий Харьковской области.
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СБУ поймала российского шпиона, который готовил удары по Харькову
Российская спецслужба, чтобы скорректировать воздушную атаку на город, завербовала гражданина страны-агрессора, который проживает в Харькове и работает в городском отделении популярного банка.
По данным следствия, для получения необходимых координат он "втемную" пытался использовать свою знакомую, которая является работницей одного из местных государственных учреждений и имеет доступ к секретной информации.
С помощью бытового общения в мессенджере россиянин выспрашивал у женщины о местах расположения тайных хранилищ документации.
Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его преступной деятельности. Благодаря этому был задокументирован каждый его шаг, а на финальном этапе спецоперации – задержан в собственном доме,
– говорится в сообщении СБУ.
В то же время он разведывал пункты базирования Сил обороны в Харькове. Для этого мужчина регулярно объезжал город на собственном авто и фиксировал локации украинских защитников на скрытый видеорегистратор.
Сообщается, что шпион был на прямой связи с представителем главного управления генштаба вооруженных сил России, известного как ГРУ. Коммуникацию поддерживали через анонимный чат в мессенджере.
"Во время обыска в квартире задержанного изъят российский паспорт, автомобильный видеорегистратор с отснятыми кадрами военных объектов и мобильные телефоны с доказательствами общения с агрессором", – добавили в СБУ.
Сейчас россиянину объявили подозрение по статье о шпионаже и статье о несанкционированном распространении информации о ВСУ, совершенное с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины.
Пока шпион находится под стражей, ему грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.