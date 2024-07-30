Разоблачили российского шпиона, который "охотился" на секретную документацию Украины и готовил удары

Служба безопасности задержала шпиона военной разведки России, который готовил новую серию ракетно-бомбовых ударов по Харькову. Среди основных целей были секретные места хранения важной документации технического характера.

Отмечается, что таким образом оккупанты надеялись уничтожить технологические документы, планы и чертежи, которые хранятся в этих хранилищах и необходимы для восстановления промышленных предприятий Харьковской области.

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СБУ поймала российского шпиона, который готовил удары по Харькову

Российская спецслужба, чтобы скорректировать воздушную атаку на город, завербовала гражданина страны-агрессора, который проживает в Харькове и работает в городском отделении популярного банка.

По данным следствия, для получения необходимых координат он "втемную" пытался использовать свою знакомую, которая является работницей одного из местных государственных учреждений и имеет доступ к секретной информации.

С помощью бытового общения в мессенджере россиянин выспрашивал у женщины о местах расположения тайных хранилищ документации.

Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его преступной деятельности. Благодаря этому был задокументирован каждый его шаг, а на финальном этапе спецоперации – задержан в собственном доме,

– говорится в сообщении СБУ.

В то же время он разведывал пункты базирования Сил обороны в Харькове. Для этого мужчина регулярно объезжал город на собственном авто и фиксировал локации украинских защитников на скрытый видеорегистратор.

Сообщается, что шпион был на прямой связи с представителем главного управления генштаба вооруженных сил России, известного как ГРУ. Коммуникацию поддерживали через анонимный чат в мессенджере.

"Во время обыска в квартире задержанного изъят российский паспорт, автомобильный видеорегистратор с отснятыми кадрами военных объектов и мобильные телефоны с доказательствами общения с агрессором", – добавили в СБУ.

Сейчас россиянину объявили подозрение по статье о шпионаже и статье о несанкционированном распространении информации о ВСУ, совершенное с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины.

Пока шпион находится под стражей, ему грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.