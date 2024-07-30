Зазначається, що таким чином окупанти сподівалися знищити технологічні документи, плани та креслення, які зберігаються у цих сховищах і необхідні для відновлення промислових підприємств Харківської області.

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СБУ спіймала російського шпигуна, який готував удари по Харкову

Російська спецслужба, аби скоригувати повітряну атаку на місто, завербувала громадянина країни-агресорки, який проживає у Харкові та працює в міському відділенні популярного банку.

За даними слідства, для отримання необхідних координат він "втемну" намагався використати свою знайому, яка є працівницею однієї з місцевих державних установ та має доступ до таємної інформації.

За допомогою побутового спілкування у месенджері росіянин випитував у жінки про місця розташування таємних сховищ документації.

Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його злочинної діяльності. Завдяки цьому було задокументовано кожен його крок, а на фінальному етапі спецоперації – затримано у власному помешканні,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Водночас він розвідував пункти базування Сил оборони у Харкові. Для цього чоловік регулярно об’їжджав місто на власному авто та фіксував локації українських захисників на прихований відеореєстратор.

Повідомляється, що шпигун був на прямому зв’язку з представником головного управління генштабу збройних сил Росії, відомого як ГРУ. Комунікацію підтримували через анонімний чат у месенджері.

"Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено російський паспорт, автомобільний відеореєстратор з відзнятими кадрами військових об’єктів та мобільні телефони із доказами спілкування з агресором", – додали в СБУ.

Наразі росіянину оголосили підозру за статтею про шпигунство та статтею про несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Поки що шпигун перебуває під вартою, йому загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.