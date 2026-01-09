СБУ показала обломки "Орешника", которым Россия атаковала Львовскую область
- СБУ показала обломки ракеты "Орешник", которой Россия атаковала Львовскую область, и квалифицировала удар как военное преступление.
- Найденные обломки включают блок стабилизации, запчасти с двигательной установки и другие компоненты, которые готовят для углубленных экспертиз.
Россия в ночь на 9 января атаковала Львовскую область "Орешником". В СБУ показали фото обломков ракеты.
Этот удар квалифицировали как военное преступление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
Что говорят в СБУ об атаке "Орешника"?
В СБУ подтвердили, что предварительно обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник".
Россияне осуществили пуск этой ракеты среднего радиуса действия класса "земля – земля" с российского полигона "Капустин Яр".
Среди найденных на данный момент деталей:
- блок стабилизации и наведения ("мозги" ракеты),
- запчасти с двигательной установки,
- фрагменты механизма ориентации,
- сопла с платформы блока разведения и тому подобное.
Обломки "Орешника" / Фото СБУ
Обломки как вещественные доказательства готовят передать на углубленные экспертизы.
Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий,
– отметили в СБУ, добавив, что устанавливают все обстоятельства, а также организаторов и исполнителей преступления, что привлечь их к ответственности.
Что известно об атаке "Орешника"?
Поздно вечером 8 января в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики "Орешником". А в 23:49 во Львовской области раздались взрывы.
Власти сообщили, что был атакован объект критической инфраструктуры. А в Воздушных силах отметили, что цель летела со скоростью 13 тысяч километров в час.
Тем временем Россия подтвердила удар "Орешником". Она объяснила обстрел местью за "атаку на резиденцию" Путина.