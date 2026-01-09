СБУ показала обломки "Орешника", которым Россия атаковала Львовскую область

Россия в ночь на 9 января атаковала Львовскую область "Орешником". В СБУ показали фото обломков ракеты.

Этот удар квалифицировали как военное преступление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Что говорят в СБУ об атаке "Орешника"?

В СБУ подтвердили, что предварительно обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник".

Россияне осуществили пуск этой ракеты среднего радиуса действия класса "земля – земля" с российского полигона "Капустин Яр".

Среди найденных на данный момент деталей:

блок стабилизации и наведения ("мозги" ракеты),

запчасти с двигательной установки,

фрагменты механизма ориентации,

сопла с платформы блока разведения и тому подобное.

Обломки "Орешника" / Фото СБУ

Обломки как вещественные доказательства готовят передать на углубленные экспертизы.

Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий,

– отметили в СБУ, добавив, что устанавливают все обстоятельства, а также организаторов и исполнителей преступления, что привлечь их к ответственности.

Что известно об атаке "Орешника"?