9 января, 13:57
2
Обновлено - 14:21, 9 января

СБУ показала обломки "Орешника", которым Россия атаковала Львовскую область

София Рожик
Основные тезисы
  • СБУ показала обломки ракеты "Орешник", которой Россия атаковала Львовскую область, и квалифицировала удар как военное преступление.
  • Найденные обломки включают блок стабилизации, запчасти с двигательной установки и другие компоненты, которые готовят для углубленных экспертиз.

Россия в ночь на 9 января атаковала Львовскую область "Орешником". В СБУ показали фото обломков ракеты.

Этот удар квалифицировали как военное преступление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Что говорят в СБУ об атаке "Орешника"?

В СБУ подтвердили, что предварительно обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник".

Россияне осуществили пуск этой ракеты среднего радиуса действия класса "земля – земля" с российского полигона "Капустин Яр".

Среди найденных на данный момент деталей:

  • блок стабилизации и наведения ("мозги" ракеты),
  • запчасти с двигательной установки,
  • фрагменты механизма ориентации,
  • сопла с платформы блока разведения и тому подобное.

Обломки "Орешника" / Фото СБУ

 

 

Обломки как вещественные доказательства готовят передать на углубленные экспертизы.

Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий,
– отметили в СБУ, добавив, что устанавливают все обстоятельства, а также организаторов и исполнителей преступления, что привлечь их к ответственности.

Что известно об атаке "Орешника"?