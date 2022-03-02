СБУ показала военные принадлежности российских оккупантов, которые ехали "захватывать Киев"

У пользователей соцсетей этот "анпакинг" с кучей макулатуры и канцтоваров вызвал лишь новую волну шуток по отношению к вражескому войску.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

С чем отправляют на войну российских солдат

Из видео видно, что в планшете оккупантов множество учебников, калькулятор, фломастеры и даже стикеры. А из-за устаревшей техники в сети этот набор уже успели сравнить с теми, которые выдавали военным во время Второй мировой войны.

Посмотрите, как оснащены бойцы России, называющие себя "одной из сильнейших армий мира"... А самую современную военную литературу России видели? На войну с Украиной отпускают сразу с учебниками – чтобы ничего не забыть,

– комментируют увиденное в СБУ.

Принадлежности российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев: