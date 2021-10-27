СБУ предотвратила хищение миллиарда гривен из "антиковидного" фонда

Пресс-служба СБУ сообщила, что удалось предотвратить масштабное хищение из "антиковидного" фонда. Речь идет о сумме в размере миллиард гривен.

Пресс-служба СБУ сообщила о системном противодействии преступлениям, связанным с пандемией COVID-19. В частности, говорится о разоблачении десятков фактов злоупотреблений на строительстве больниц.

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Усилиями СБУ удалось предотвратить хищение почти 1 миллиарда гривен бюджетных средств, выделенных для противодействия коронавирусу,

– говорится в сообщении.

По данным СБУ, это касалось одновременно коррупционных схем при обустройстве новых отделений для приема больных COVID-19 и махинаций на закупках медицинского оборудования для них.

Кроме того, СБУ изъяла 200 тонн поддельных антисептиков, а также других опасных для здоровья фальсификатов для дезинфекции.

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Пресс-служба СБУ сообщила, что удалось задержать членов преступной группировки, которые выбивали деньги у граждан и предпринимателей. Это произошло на Сумщине.

Членами группировки были около 50 человек. Их координировали "воры в законе" из так называемого Сухумо-кутаисского клана.

По данным правоохранителей, злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и "выбивали" из них деньги, а также применяли психологическое давление и насилие.

Публикация из телеграм-канала СБУ:

СБУ предотвратила хищение 1 миллиарда гривен из антиковидного фонда

Служба безопасности Украины системно противодействует преступлениям, связанным с пандемией COVID-19

Усилиями СБУ удалось предотвратить хищение почти 1 миллиарда гривен бюджетных средств, выделенных для противодействия коронавирусу.

Были разоблачены десятки фактов злоупотреблений на строительстве больниц.

Это касается как коррупционных схем при обустройстве новых отделений для приема больных COVID-19, так и махинаций на закупках медицинского оборудования для них.

Также изъято 200 тонн поддельных антисептиков и других опасных для здоровья фальсификатов для дезинфекции.

СБУ призывает украинцев ответственно относиться к угрозе коронавируса.

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