СБУ предотвратила ракетные обстрелы объектов Нацгвардии и разоблачила предателей

Службе безопасности Украины удалось предотвратить ракетные обстрелы объектов Нацгвардии, разоблачив российского агента, который собирал и передавал информацию о дислокации.

В СБУ сообщили, что в Киевской области контрразведка задержала российского агента, который передавал врагу информацию о дислокации запасного пункта подразделений Национальной гвардии Украины.

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Задержанный использовал для передачи данных специальный чат-бот в одном из мессенджеров, который разработал спецслужбы Россия для получения информации от своей агентуры. Российским оккупантам необходимы были эти данные для того, чтобы производить ракетные обстрелы. Задержанному уже сообщили о подозрении, причастность к преступлениям, в том числе корректировка огня по стратегически важным объектам, продолжаются.

Другие разоблачения предателей и коллаборантов в столице

Также СБУ установила и уже задержала еще трех предателей Киевской области. По данным ведомства, двое из них – жители Броварского района, которые еще во время временной оккупации одного из поселков пошли на сотрудничество с врагом, и, присоединившись к оккупантам, убили двух граждан в поселке Большая Дымерка.

Для этого они переоделись в военную форму русского образца, амуницию, взяли оружие и боеприпасы. Известно, что задержанные собирали необходимую оккупантам информацию и осуществляли патрулирование территорий.

Третий из задержанных в Киевской области коллаборантов во время оккупации помогал россиянам обустраивать артиллерийские расчеты и устанавливать блокпосты. В СБУ также добавили, что задержанный собирал и передавал оккупантам информацию о патриотах Украины. Именно по его данным, захватчики похитили старосту одного из поселков.

Агент спецслужб России во Львовской области

Во время оперативных действий на Львовщине СБУ задержала агента российских спецслужб – представителя криминалитета. Ранее мужчина был осужден за совершение тяжких преступлений и находился за решеткой на временно оккупированной территории Украины. Там, по данным следствия, его и завербовали. Задержанный собирал разведданные о местах дислокации и перемещения военной техники и войск Украины, а также геолокацию стратегически важных объектов.

Для того чтобы помогать врагу, задержанный попросил его перевести в украинское исправительное учреждение, где после этого еще несколько месяцев отбывал наказание. Здесь он и остался, чтобы выполнять задачи России.

Колаборантка в органах власти

В Николаевской области на сотрудничестве с российскими оккупантами СБУ разоблачила заместитель главы Баштанского райсовета. Колаборантка публично поддерживала захватчиков и участвовала в многочисленных постановочных пропагандистских сюжетах для росСМИ.

В настоящее время коллаборантка скрывается от следствия на временно оккупированных территориях.

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