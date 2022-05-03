У СБУ повідомили, що на Київщині контррозвідка затримала російського агента, який передавав ворогу інформацію про дислокацію запасного пункту підрозділів Національної гвардії України.

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Затриманий використовував для передачі даних спеціальний чат-бот в одному з месенджерів, який розробили спецслужби Росія для отримання інформації від своєї агентури. Російським окупантам необхідні були ці дані для того, аби здійснювати ракетні обстріли. Затриманому вже повідомили про підозру, причетність до злочинів, зокрема коригування вогню по стратегічно важливих об’єктах, тривають.

Інші викриття зрадників та колаборантів у столиці

Також СБУ встановила та вже затримала ще трьох зрадників на Київщині. За даними відомства, двоє з них – мешканці Броварського району, які ще під час тимчасової окупації одного з селищ пішли на співпрацю з ворогом, і, приєднавшись до окупантів, вбили двох громадян у селищі Велика Димерка.

Для цього вони перевдягнулись у військову форму російського зразка, амуніцію, взяли зброю та боєприпаси. Відомо, що затримані збирали необхідну окупантам інформацію та здійснювали патрулювання територій.

Третій із затриманих на Київщині колаборантів під час окупації допомагав росіянам облаштовувати артилерійські розрахунки та встановлювати блокпости. В СБУ також додали, що затриманий збирав і передавав окупантам інформацію про патріотів України. Саме за його даними загарбники викрали старосту одного із селищ.

Агент спецслужб Росії на Львівщині

Під час оперативних дій на Львівщині СБУ затримана агента російських спецслужб – представника криміналітету. Раніше чоловік був засуджений за вчинення тяжких злочинів та перебував за ґратами на тимчасово окупованій території України. Там, за даними слідства, його й завербували. Затриманий збирав розвіддані про місця дислокації і переміщення військової техніки та військ України, а також геолокацію стратегічно важливих об’єктів.

Для того, аби допомагати ворогу, затриманий попросив його перевести до української виправної установи, де після цього ще кілька місяців відбував покарання. Тут він і залишився, аби виконувати завдання Росії.

Колаборантка в органах влади

У Миколаївській області на співпраці з російськими окупантами СБУ викрила заступницю голови Баштанської райради. Колаборантка публічно підтримувала загарбників і брала участь у численних постановочних пропагандистських сюжетах для росЗМІ.

Наразі колаборантка переховується від слідства на тимчасово окупованих територіях.

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