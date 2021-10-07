СБУ призвали запретить въезд российским артистам, которые скоро должны выступать в Киеве

В СБУ направили обращение с просьбой запретить въезд троим артистам из России. Речь идет о Басте, Ирине Круг и Ёлке, которые посещали Крым.

Соответствующую просьбу направил Крымскотатарский Ресурсный Центр главе СБУ Ивану Баканову. У всех троих артистов на октябрь и декабрь запланированы выступления в Киеве.

Тем временем Гастролерша Светлана Лобода снова приехала в Украину: фотофакт

В поле зрения Баста, Ёлка и Ирина Круг

Известно, что Ирина Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, посещали оккупированный Крым, где выступали с концертами. В Ресурсном центре отмечают, что Ёлка, хоть и не устраивала концерт, однако все равно могла находиться в Крыму во время российского фестиваля. Поэтому к Баканову обращаются с просьбой проверить эту информацию.

Просим Вас проверить информацию по поводу незаконного посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя гражданами Российской Федерации Ириной Воробьевой и Елизаветой Иванцив и, в случае выявления нарушений украинского законодательства, применить ограничительные меры в отношении них,

– просят в письме.

КРЦ предложил повторно ограничить въезд в Украину Василию Вакуленко, известному как Баста. Там отметили, что последний его визит в Украину в 2021 году вызвали большой общественный резонанс.

Российские гастролеры в Украине: последние концерты

Одним из первых скандалов стало выступление российского рэпера Басты, который посещал Крым. Его запрет на въезд в Украину закончился, поэтому он дал концерты в Крыму и Одессе. Несмотря на протесты и призывы активистов бойкотировать мероприятия, они все же имели аншлаг.

14 августа в ночном клубе Одессы выступила Светлана Лобода. Певица, которая известна своими гастролями в России, впервые за 7 лет дала сольный концерт в Украине.

Также впервые за 7 лет в Украине выступила скандальная Ани Лорак. Та тоже пела в одном из ночных клубов Одессы.

5 сентября в Киеве выступила скандальная российская рэперша Инстасамка. Ей не запрещен въезд в Украину, впрочем, она известна своим неадекватным поведением.

Моргенштерн собирался выступить с несколькими концертами в разных городах Украины. Впрочем, СБУ внесла его в "черный список" и запретила въезд.