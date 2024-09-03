СБУ проведет дополнительную проверку Гладкого: на это время его отстранят от исполнения обязанностей

Начальника штаба командования Сил беспилотных систем Романа Гладкого дополнительно проверят в Службе безопасности. Об этом поздно вечером 3 сентября сообщили в Генштабе.

Недавнее назначение Гладкого в СБС вызвало скандал. СМИ сообщили, что его жена имеет российский паспорт. Она проживает в оккупированном Крыму вместе с дочерью – спортсменкой, которая участвует в соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб армии России.

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Сырский приказал дополнительно проверить Гладкого

По результатам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого. На время проверки он будет отстранен от выполнения служебных обязанностей по должности,

– сказано в сообщении Генштаба.

Что известно о Романе Гладком

К сожалению, российский паспорт у жены и соревнования дочери – это еще не все.

В 2018 году Гладкий был начальником штаба Военно-морских сил Украины, капитаном первого ранга. Но его уволили в связи с "выявленными недостатками в служебной деятельности по результатам проверки МО Украины одной из воинских частей".

"Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники писал, что из Военно-Морских Сил ВСУ Роман Гладкий "был уволен из-за недостатков в служебной деятельности и зачислен в распоряжение министра обороны Украины". Среди таких недостатков источники "Украинского милитарного портала" называли подозрения в коррупции и шпионаже в пользу России.

Кроме этого, в 2020 году Гладкий судился со Службой безопасности Украины. Тогда скандальному военному ограничили доступ к государственной тайне.

Впрочем, при назначении Гладкого на должность в Силы беспилотных систем СБУ якобы не имела замечаний.

На сегодняшнем (2 сентября, – 24 Канал) заседании комитета ставили вопрос о назначении Гладкого на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем, в частности, проводились ли проверки в отношении него. Главнокомандующий ответил, что Гладкий опытный, прошел обучение в Канаде, а до этого был начальником штаба командования Военно-морских сил. Он прошел все проверки. Со стороны СБУ замечаний не было. Поэтому его решили назначить,

– рассказал секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко.

Но впоследствии стало известно, что СБУ не проверяла Гладкого. Министерство обороны не смогло предоставить справку от СБУ о прохождении проверки Гладким.