СБУ проведет антитеррористические учения в Одесской области: могут ввести особый режим
В Одесской области в течение 20 – 23 апреля будут проходить антитеррористические учения Службы безопасности Украины. Во время этого в некоторых районах могут ограничить движение транспорта или ввести проверку документов.
Источник:Управление СБУ в Одесской области
Учения пройдут в Суворовском районе Одессы и селе Усатово. Сотрудники СБУ будут отрабатывать алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам.
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Кроме этого, будут проверять уровень защищенности уязвимых объектов, а также выполнять другие мероприятия.
Могут ввести особый режим
В СБУ предупредили, что во время учений в отдельных районах могут временно ввести особый режим. В частности, ограничить или запретить движение транспорта, проверять документы, осматривать личные вещи и автомобили.
Людей просят быть бдительными
СБУ просит граждан сообщать, если вдруг заметят что-то подозрительное:
- о пребывании в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
- появлении подозрительных транспортных средств или беспилотников вблизи стратегических объектов;
- выявлении подозрительных предметов или средств поражения;
- получении информации о намерениях совершения диверсии или терроризма.
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