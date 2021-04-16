В Одесской области в течение 20 – 23 апреля будут проходить антитеррористические учения Службы безопасности Украины. Во время этого в некоторых районах могут ограничить движение транспорта или ввести проверку документов.

Учения пройдут в Суворовском районе Одессы и селе Усатово. Сотрудники СБУ будут отрабатывать алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам.

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Кроме этого, будут проверять уровень защищенности уязвимых объектов, а также выполнять другие мероприятия.

Могут ввести особый режим

В СБУ предупредили, что во время учений в отдельных районах могут временно ввести особый режим. В частности, ограничить или запретить движение транспорта, проверять документы, осматривать личные вещи и автомобили.

Людей просят быть бдительными

СБУ просит граждан сообщать, если вдруг заметят что-то подозрительное:

о пребывании в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

появлении подозрительных транспортных средств или беспилотников вблизи стратегических объектов;

выявлении подозрительных предметов или средств поражения;

получении информации о намерениях совершения диверсии или терроризма.

Обратите внимание! Похожие учения СБУ провела и в Херсонской области. Особое внимание уделяли морской прибрежной зоне региона, а также админгранице с временно оккупированным Крымом.