СБУ провела масштабные антитеррористические учения в Черном море: фото и видео

25 мая 2021 , 12:02
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Источник:

пресс-служба СБУ

Служба безопасности провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря. Мероприятия прошли в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе в ночное время и в сложных погодных условиях.

Целью тренировок стало совершенствование межведомственного взаимодействия во время проведения антитеррористической операции на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуры.

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По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались совершить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта "Южный",
– сообщили в СБУ.

Отмечается, что еще одна группа вооруженных "террористов" захватила грузовое судно. При этом "злоумышленники" взяли в "заложники" экипаж судна и выдвинули требования.

Антитеррористическая операция на захваченном "террористами" судне проходила в несколько этапов:

  • переговоры;
  • обнаружение и локализация злоумышленников;
  • освобождение заложников;
  • ликвидация потенциальных последствий чрезвычайных ситуаций.

Координационная группа тщательно проанализировала все составляющие спецоперации и отметила эффективность привлеченных сил и средств.


СБУ провела антитеррористические учения в Черном море / Фото пресс-службы СБУ

Обратите внимание! Регулярное проведение таких учений позволяет спецназовцам, которые борются с терроризмом, усилить эффективность совместных действий во время проведения соответствующих операций.

СБУ провела антитеррористические учения в Черном море: смотрите видео

Автор: Олег Васьків