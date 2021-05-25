СБУ провела масштабные антитеррористические учения в Черном море: фото и видео

Служба безопасности провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря. Мероприятия прошли в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе в ночное время и в сложных погодных условиях.
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По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались совершить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта "Южный",
– сообщили в СБУ.
Отмечается, что еще одна группа вооруженных "террористов" захватила грузовое судно. При этом "злоумышленники" взяли в "заложники" экипаж судна и выдвинули требования.
Антитеррористическая операция на захваченном "террористами" судне проходила в несколько этапов:
- переговоры;
- обнаружение и локализация злоумышленников;
- освобождение заложников;
- ликвидация потенциальных последствий чрезвычайных ситуаций.
Координационная группа тщательно проанализировала все составляющие спецоперации и отметила эффективность привлеченных сил и средств.
СБУ провела антитеррористические учения в Черном море / Фото пресс-службы СБУ
СБУ провела антитеррористические учения в Черном море: смотрите видео