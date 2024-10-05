Проверки по всему городу: почему в Сумах СБУ проводит контрразведывательные мероприятия
Источник:СБУ
Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасностные) мероприятия в Сумах. Действия правоохранителей будут охватывать весь город.
Об этом заявили в СБУ. Также объяснили, какая цель проведения таких мероприятий в Сумах.
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СБУ проводит мероприятия по безопасности в Сумах
К мероприятиям безопасности в Сумах также привлекли полицию, Военную службу правопорядка в ВСУ и Нацгвардию.
Действия правоохранителей будут охватывать весь город. Цель – предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины,
– сказали в СБУ.
Также отметили, что меры безопасности происходят с учетом правового режима военного положения. Возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан, а также осмотр автомобилей.
"В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка", – отметили в Службе безопасности.
Кроме того, осматривают территории и помещения общего пользования для выявления запрещенных предметов.
В Сумах проводят мероприятия по безопасности / Фото СБУ
СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Надо иметь с собой документы, удостоверяющие личность. Также соблюдать режим комендантского часа.
"Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", – отметили в Службе безопасности.