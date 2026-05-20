24 Канал Главные новости СБУ проводит обыски сразу в 3 управлениях Нацполиции, - Стерненко
20 мая, 08:31
Обновлено - 08:59, 20 мая

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Обыски производятся в главных управлениях полиции нескольких областей.
  • Вероятно, речь идет об антикоррупционной операции.

В среду, 20 мая, появилась информация об обысках в Главных управлениях Национальной полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях. Их проводят сотрудники СБУ совместно с Офисом Гепрокурора.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Что известно об обысках в управлениях Нацполиции? 

Вероятно, речь идет о проверке и задержании чиновников на получении взятки. 

24 Канал обратился в СБУ и ОГП за официальным комментарием по ситуации. В случае ответа и получения деталей мы обязательно предоставим обновленную информацию. 

Где еще проводили обыски по подозрению во взяточничестве?

В апреле чиновника Укрзализныци разоблачили на получении 100 тысяч долларов взятки за содействие в вопросах демонтажа железнодорожного пути. После инцидента компания отстранила его от должности, заявила о сотрудничестве с правоохранительными органами и приступила к внутренней проверке. 

Также 29 апреля СБУ вместе с прокуратурой Киевской области задержала представителей одного из ТЦК в Белой Церкви. Прокуратура в комментарии для 24 канала подтвердила проведение следственных действий, связанных с расследованием коррупционных схем. Отдельные военные ТЦК подозреваются в требовании денег за "решение вопросов" с мобилизацией, в том числе за снятие с розыска. 

Кроме того, в марте ДБР задержал бывшего руководителя одного из подразделений обеспечения Нацгвардии. По данным следствия, он пытался незаконно оформить себе фиктивную инвалидность ІІ группы во избежание пребывания на военном учете.

