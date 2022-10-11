СБУ проводит обыски у пророссийского винницкого митрополита Ионафана

СБУ 11 октября проводит обыски у Ионафана – Винницкого митрополита УПЦ МП. На месте также находятся представители Нацполиции.

Новость сообщила пресс-служба СБУ, информирует 24 канал. Обыск производится в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков.

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Детали обещают сообщить впоследствии. В мире Ионафан известен как Анатолий Елецких.

Что известно о Елецких

По данным СМИ, в поле зрения СБУ Елецких попал из-за публикации материалов , в которых призывал к межконфессиональной розни.

Анатолий Елецких родился в России – в Воронежской области. Детство провел в Мурманской области. В Украину переехал вместе с семьей в возрасте 11 лет.

Ионафан – пророссийский митрополит. Он активно поддерживал патриарха Кирилла и "прославился" своими одиозными заявлениями. В частности, еще в 2019 году он жаловался из-за якобы "сложной религиозной ситуации в связи с созданием ПЦУ". А впоследствии заявил, что "канонической" якобы является только церковь московского патриархата.

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