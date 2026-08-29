Вместо дронов – фиктивные документы: экс-командир бригады ТрО присвоил 12 миллионов гривен на закупку БПЛА

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего командира бригады Сил территориальной обороны в Киевской области, который вместе с сообщниками присвоил более 12 миллионов гривен при закупке 580 FPV-дронов. Следователи задержали чиновника и троих его сообщников, а командование уже уволило его с занимаемой должности.

Об этом сообщили в СБУ.

Что известно о разоблачении предателя?

Закупку беспилотников планировали для военнослужащих Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи на Харьковском направлении. Однако расследование установило, что заключенные договоры на поставку военного вооружения оказались полностью фиктивными.

Ни один из 580 безпилотников, предусмотренных контрактом, так и не попал к украинским защитникам на передовую. Это негативно сказалось на выполнении оборонных задач на линии фронта.

Несмотря на отсутствие техники, злоумышленники подготовили пакет документов о якобы передаче имущества военнослужащим. Бывший чиновник лично предоставлял подчиненным на подпись поддельные акты приема-передачи беспилотных летательных аппаратов.

После оформления поддельных документов организатор махинации требовал от личного состава скрыть отсутствие БПЛА во время инспекционных проверок. Он предлагал подчиненным оформить списание несуществующей техники как утраченной в ходе боевых действий.

Операцию по раскрытию провели сотрудники Департамента военной контрразведки и Департамента защиты национальной государственности СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ и Командующего Силами территориальной обороны. Правоохранители задержали экс-бригадира по месту его службы вместе с тремя сообщниками.

В настоящее время следователи Главного следственного управления СБУ объявили задержанным о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований. Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех причастных лиц.

Служба безопасности задержала эскомбрига ТрО, который присвоил 12 миллионов гривен при закупке БПЛА / Служба безопасности Украины

Напомним, СБУ раскрыла схему продажи медикаментов для Сил обороны и бюджетных больниц по завышенным ценам, которая, по данным следствия, нанесла государству ущерб в размере более 80 миллионов гривен. Четырем фигурантам сообщили о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.