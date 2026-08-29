Про це повідомили у СБУ.

Що відомо про викриття зрадника?

Закупівлю безпілотників планували для військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання на Харківському напрямку. Утім розслідування встановило, що укладені договори на постачання військового озброєння виявилися повністю фіктивними.

Жоден із законтрактованих 580 безпілотників так і не потрапив до українських захисників на передову. Це негативно позначилося на виконанні оборонних завдань на лінії фронту.

Попри відсутність техніки, зловмисники підготували пакет документів про нібито передачу майна військовослужбовцям. Колишній посадовець особисто надавав підлеглим на підпис підроблені акти приймання-передачі безпілотних літальних апаратів.

Після оформлення фальшивих паперів організатор оборудки вимагав від особового складу приховати відсутність БпЛА під час інспекційних перевірок. Він пропонував підлеглим оформити списання неіснуючої техніки як втраченої під час бойових дій.

Операцію з викриття провели співробітники Департаменту військової контррозвідки та Департаменту захисту національної державності СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та Командувача Сил територіальної оборони. Правоохоронці затримали екскомбрига за місцем його служби разом із трьома спільниками.

Наразі слідчі Головного слідчого управління СБУ оголосили затриманим про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Служба безпеки затримала ескомбрига ТрО, який привласнив 12 мільйонів гривень на закупівлі БпЛА / Служба безпеки України

Нагадаємо, СБУ викрила схему продажу медикаментів для Сил оборони та бюджетних лікарень за завищеними цінами, яка, за даними слідства, завдала державі понад 80 мільйонів гривень збитків. Чотирьом фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.