Про це повідомляють у СБУ.

Що відомо про схему?

За даними СБУ, фігуранти скуповували медикаменти у виробників та імпортерів, після чого перепродавали їх бюджетним медичним установам за значно вищими цінами. При цьому вони перевищували встановлену державою граничну 10-відсоткову надбавку.

Насамперед йдеться про медзасоби, які використовують під час реанімації пацієнтів, а також для анестезіології, інтенсивної терапії та для лікування складних інфекцій.

Для легалізації незаконно отриманих коштів учасники схеми використовували підконтрольні підприємства. Через них вони формували штучний податковий кредит, а надалі переводили гроші у готівку.

Правоохоронці провели 16 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісах підконтрольних компаній. Під час слідчих дій вилучили комп'ютерну техніку, телефони, електронні носії, чорнові записи, печатки та банківські картки.

Обшуки у підозрюваних / Фото СБУ

Чотирьом затриманим повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України – привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах організованою групою.

Наразі суд обирає підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ДБР нещодавно розпочало масштабну операцію "Справедливість для бійців" у військових частинах по всій Україні. Її проводять спільно з Генштабом ЗСУ та Офісом генерального прокурора, щоб виявити можливі зловживання у військових частинах.

Зокрема, правоохоронці перевіряють випадки незаконних виплат військовослужбовцям, використання їх для приватних робіт та корупційних порушень. У межах 21 кримінального провадження запланували загалом 72 обшуки в різних регіонах країни.

Найбільше слідчих дій стосується можливих незаконних виплат військовим – у 12 провадженнях проведуть 58 обшуків. Ще п'ять обшуків пов'язані з можливим незаконним використанням праці військовослужбовців, а дев'ять – із корупційними зловживаннями.

Крім того, ДБР уже завершило розслідування у чотирьох справах щодо незаконних виплат, а обвинувальні акти стосовно 16 людей планують передати до суду.

Результати обшуків та інші деталі кримінальних проваджень правоохоронці обіцяють оприлюднити після завершення першочергових слідчих дій.