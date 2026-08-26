Об этом сообщают в СБУ.

Что известно о схеме?

По данным СБУ, фигуранты скупали медикаменты у производителей и импортеров, после чего перепродавали их бюджетным медицинским учреждениям по значительно более высоким ценам. При этом они превышали установленную государством предельную 10-процентную наценку.

Прежде всего речь идет о медицинских средствах, которые используются при реанимации пациентов, а также в анестезиологии, интенсивной терапии и для лечения сложных инфекций.

Для легализации незаконно полученных средств участники схемы использовали подконтрольные предприятия. Через них они формировали искусственный налоговый кредит, а в дальнейшем обналичивали деньги.

Правоохранители провели 16 обысков по местам жительства фигурантов и в офисах подконтрольных компаний. В ходе следственных действий были изъяты компьютерная техника, телефоны, электронные носители, черновые записи, печати и банковские карты.

Обыски у подозреваемых / Фото СБУ

Четырем задержанным сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение или растрата имущества в очень больших размерах организованной группой.

В настоящее время суд избирает подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ГБР недавно начало масштабную операцию "Справедливость для бойцов" в воинских частях по всей Украине. Ее проводят совместно с Генштабом ВСУ и Офисом генерального прокурора, чтобы выявить возможные злоупотребления в воинских частях.

В частности, правоохранители проверяют случаи незаконных выплат военнослужащим, их использование для выполнения частных работ и коррупционные нарушения. В рамках 21 уголовного производства запланировано в общей сложности 72 обыска в различных регионах страны.

Большинство следственных действий касается возможных незаконных выплат военным – в 12 делах проведут 58 обысков. Еще пять обысков связаны с возможным незаконным использованием труда военнослужащих, а девять – с коррупционными злоупотреблениями.

Кроме того, ГБР уже завершило расследование по четырем делам о незаконных выплатах, а обвинительные акты в отношении 16 человек планируется передать в суд.

Результаты обысков и другие детали уголовных производств правоохранители обещают обнародовать после завершения первоочередных следственных действий.