СБУ разоблачила 2 коллаборантов-железнодорожников и нейтрализовала "спящую группу" агентов ФСБ

В течение последних дней СБУ провела несколько успешных спецопераций. Она разоблачила двоих коллаборантов-железнодорожников, нейтрализовала "спящую группу" агентов ФСБ в Днепропетровской области и задержала чиновницу из Крыма.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что во время одной из спецопераций был задержан один из руководителей структурного подразделения Донецкой железной дороги. Его завербовали российские оккупанты. Задержанный должен был собирать информацию о перемещении техники ВСУ и дислокации блокпостов.

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Железнодорожник помогал врагу во время оккупации Киевщины

Еще одного предателя-железнодорожника схватили в Киеве. Он был чиновником центрального офиса Укрзализныци. С первого дня вторжения России призвал сотрудников поддержать агрессора и осуществлял рассылку с вражеской агитацией. Также известно, что мужчина помогал врагу при оккупации Бучи, Ворзеля и Ирпеня сориентироваться на местности.

Одна из задач – проникнуть в ряды теробороны

Спецназовцы СБУ в Днепре задержали "спящих агентов" – диверсионную группу ФСБ. Они под кураторством вражеских спецслужб вели диверсионную и разведывательную деятельность. По данным задержанных, их группу сформировали еще в 2015 году, и с тех пор они выполняли различные задачи, которые активизировались с началом войны. Из последних задач – проникновение в ряды теробороны для получения необходимой информации.

На Львовщине была задержана чиновница одного из "министерств" после аннексии полуострова Крым. Женщина заняла руководящую должность в одном из незаконно созданных министерств Крыма после аннексии в 2014 году и работала там до 2021 года. Своими действиями задержанная способствовала утверждению оккупационных властей России, а также оказывала помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

В Луганской области СБУ задержала агента России, отправленного в Украину еще за неделю до начала войны. Им оказался только что вышедший из СИЗО РФ мужчина.

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