СБУ разоблачила 3 ячейки агентуры спецслужб России в интернете: одного осудили на 3 года тюрьмы

СБУ разоблачила интернет-агентов, деятельность которых координировали спецслужбы России. Они в сети призвали к противозаконным агрессивным действиям против Украины.

Они в сети зазывали людей к ведению агрессивной войны и изменению границ госграницы Украины. Речь идет о подозреваемых из Мариуполя, Чернигова, Запорожья.

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СБУ разоблачила агитаторов спецслужб России

"Для проведения информационно-подрывной деятельности агентура использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий России и сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых самопровозглашенных "республик" Л/ДНР", – рассказали в СБУ.

В частности правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности в разных регионах Украины:

в Чернигове мужчина создавал и администрировал в соцсетях специализированные группы для распространения провокационных материалов – в частности призвал к изменению границ госграницы страны . Его уже признали виновным по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорили к 3 годам заключения;

. Его уже признали виновным по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорили к 3 годам заключения; в Мариуполе заблокировали деятельность 3 участников сети интернет вражеских агентов, которые популяризировали боевиков незаконных вооруженных формирований и агитировали за смену госграницы. Они распространяли информацию в запрещенных в Украине соцсетях. Им сообщили о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны;

и агитировали за смену госграницы. Они распространяли информацию в запрещенных в Украине соцсетях. Им сообщили о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны; в Запорожье житель Бердянска размещал на персональных страницах в соцсети призывы о свержении конституционного строя.

По разоблаченным фактам продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к информационно-подрывной деятельности против госбезопасности,

– рассказали в СБУ.

Коротко о последних разоблачениях СБУ