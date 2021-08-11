СБУ разоблачила 3 ячейки агентуры спецслужб России в интернете: одного осудили на 3 года тюрьмы
Источник:СБУ
СБУ разоблачила интернет-агентов, деятельность которых координировали спецслужбы России. Они в сети призвали к противозаконным агрессивным действиям против Украины.
Они в сети зазывали людей к ведению агрессивной войны и изменению границ госграницы Украины. Речь идет о подозреваемых из Мариуполя, Чернигова, Запорожья.
Заметьте Украинский военный "сливал" данные российской разведке: его задержала СБУ
СБУ разоблачила агитаторов спецслужб России
"Для проведения информационно-подрывной деятельности агентура использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий России и сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых самопровозглашенных "республик" Л/ДНР", – рассказали в СБУ.
В частности правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности в разных регионах Украины:
- в Чернигове мужчина создавал и администрировал в соцсетях специализированные группы для распространения провокационных материалов – в частности призвал к изменению границ госграницы страны. Его уже признали виновным по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорили к 3 годам заключения;
- в Мариуполе заблокировали деятельность 3 участников сети интернет вражеских агентов, которые популяризировали боевиков незаконных вооруженных формирований и агитировали за смену госграницы. Они распространяли информацию в запрещенных в Украине соцсетях. Им сообщили о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны;
- в Запорожье житель Бердянска размещал на персональных страницах в соцсети призывы о свержении конституционного строя.
По разоблаченным фактам продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к информационно-подрывной деятельности против госбезопасности,
– рассказали в СБУ.
Коротко о последних разоблачениях СБУ
- 10 августа в Кривом Роге разоблачили одну из самых влиятельных преступных группировок. Главой оказался криминальный авторитет, который уже более 10 лет является "смотрящим" за городом. Они "крышевали" бизнес, собирали "общак", а также требовали несуществующие долги.
- 6 августа сотрудники СБУ задержали украинского военнослужащего, который собирал и передавал данные агентам российской разведки. Преимущественно это была информация мобилизационного характера.
- 6 августа СБУ разоблачила злоумышленников, которые предоставляли курортные услуги пророссийским боевикам из ОРДЛО и военным России. Схему организовало руководство одного из санаториев оккупированного Крыма.
-