Как сообщили в Службе безопасности Украины и в Офисе генерального прокурора, корректировщиком оказался местный житель, который работал непосредственно на предприятии по производству ударных и разведывательных дронов для Сил обороны.
Как мужчина стал агентом ФСБ?
Фигурант попал в поле зрения российских спецслужб через один из Telegram-каналов по поиску "легких" заработков.
За денежное вознаграждение он согласился сотрудничать с куратором из ФСБ и передавать ему секретную информацию о режимном предприятии.
Передавал фото цехов и геолокации
Имея беспрепятственный доступ к технологическим процессам, злоумышленник скрытно фотографировал помещения завода изнутри, а также снимал этапы сборки отдельных элементов беспилотников. Собранные материалы он отправлял куратору через мессенджер Telegram.
Помимо фотографий, российский агент пытался передать точные геолокации административных, производственных и складских корпусов.
Также врага интересовали данные о днях и часах, когда на объекте находится наибольшее количество работников, чтобы нанести максимально разрушительный удар.
Агента задержали до выполнения задания
Контрразведчики раскрыли вражеский замысел на ранней стадии и задержали фигуранта, предотвратив передачу критически важных данных для наведения ракет. В ходе обысков у мужчины изъяли планшет с доказательствами подрывной деятельности и перепиской с куратором.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Задержанный агент ФСБ / СБУ
Что было известно ранее?
Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители систематически раскрывают агентурные сети России, которые пытаются корректировать обстрелы объектов критической и оборонной инфраструктуры Украины.
В частности, военная контрразведка СБУ разоблачила российского агента, который навел вражеский удар на собственный ремонтный батальон в Харьковской области. Злоумышленник передал россиянам координаты подразделения, а перед запланированной атакой хотел покинуть место службы, сославшись на необходимость поехать в госпиталь.