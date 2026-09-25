Як повідомили у Службі безпеки України та Офісі Генерального прокурора, коригувальником виявився місцевий житель, який працював безпосередньо на об'єкті з виготовлення ударних і розвідувальних дронів для Сил оборони.

Як чоловік став агентом ФСБ?

Фігурант потрапив у поле зору російських спецслужб через один із Telegram-каналів з пошуку "легких" заробітків.

За грошову винагороду він погодився співпрацювати з куратором від ФСБ та передавати йому таємну інформацію про режимне підприємство.

Передавав фото цехів та геолокації

Маючи безперешкодний доступ до технологічних процесів, зловмисник приховано фотографував приміщення заводу зсередини, а також знімав етапи складання окремих елементів безпілотників. Зібрані матеріали він надсилав куратору через месенджер Telegram.

Окрім фотографій, російський агент намагався передати точні геолокації адміністративних, виробничих і складських корпусів.

Також ворога цікавили дані про дні та години, коли на об'єкті перебуває найбільша кількість працівників, аби завдати максимально руйнівного удару.

Агента затримали до виконання завдання

Контррозвідники викрили ворожий задум на ранній стадії та затримали фігуранта, запобігши передачі критичних даних для наведення ракет. Під час обшуків у чоловіка вилучили планшет із доказами підривної діяльності та листуванням із куратором.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.



Затриманий агент ФСБ / СБУ

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що правоохоронці системно викривають агентурні мережі Росії, які намагаються коригувати обстріли по об'єктах критичної та оборонної інфраструктури України.

Зокрема, військова контррозвідка СБУ викрила російського агента, який навів ворожий удар на власний ремонтний батальйон у Харківській області. Зловмисник передав росіянам координати підрозділу, а перед запланованою атакою хотів залишити місце служби, пославшись на необхідність поїхати до шпиталю.