Готовил ракетный удар по заводу БПЛА: в Львовской области СБУ разоблачила агента ФСБ
Служба безопасности Украины разоблачила сотрудника оборонного предприятия во Львовской области, который готовил российский ракетный удар по цехам по производству беспилотников. Злоумышленник передавал вражеским спецслужбам геолокации производственных мощностей и график работы персонала, за что ему теперь грозит пожизненное заключение или до 15 лет лишения свободы.
Как сообщили в Службе безопасности Украины и в Офисе генерального прокурора, корректировщиком оказался местный житель, который работал непосредственно на предприятии по производству ударных и разведывательных дронов для Сил обороны.
Как мужчина стал агентом ФСБ?
Фигурант попал в поле зрения российских спецслужб через один из Telegram-каналов по поиску "легких" заработков.
За денежное вознаграждение он согласился сотрудничать с куратором из ФСБ и передавать ему секретную информацию о режимном предприятии.
Передавал фото цехов и геолокации
Имея беспрепятственный доступ к технологическим процессам, злоумышленник скрытно фотографировал помещения завода изнутри, а также снимал этапы сборки отдельных элементов беспилотников. Собранные материалы он отправлял куратору через мессенджер Telegram.
Помимо фотографий, российский агент пытался передать точные геолокации административных, производственных и складских корпусов.
Также врага интересовали данные о днях и часах, когда на объекте находится наибольшее количество работников, чтобы нанести максимально разрушительный удар.
Агента задержали до выполнения задания
Контрразведчики раскрыли вражеский замысел на ранней стадии и задержали фигуранта, предотвратив передачу критически важных данных для наведения ракет. В ходе обысков у мужчины изъяли планшет с доказательствами подрывной деятельности и перепиской с куратором.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Что было известно ранее?
Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители систематически раскрывают агентурные сети России, которые пытаются корректировать обстрелы объектов критической и оборонной инфраструктуры Украины.
В частности, военная контрразведка СБУ разоблачила российского агента, который навел вражеский удар на собственный ремонтный батальон в Харьковской области. Злоумышленник передал россиянам координаты подразделения, а перед запланированной атакой хотел покинуть место службы, сославшись на необходимость поехать в госпиталь.