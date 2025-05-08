Готовили атаки по Киевщине и Ровенщине: СБУ поймала двух агентов ФСБ, среди них – дезертир

СБУ поймала еще двух агентов российского ФСБ. Мужчины помогали готовить новые ракетно-пушечные удары врага по объектам Киевской и Ровенской областей и пытались передать оккупантам координаты.

Перед корректировщиками стояла основная задача найти и передать локации Третьей штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Предатели выискивали военные части и госпитали

Кроме мест размещения воинских частей, в Киеве и Ровно предатели хотели завладеть координатами военных госпиталей и других медучреждений, где лечатся раненые воины.

Одному из корректировщиков – 24 года, он разнорабочий из Киева, другому – 32, и он дезертир, который скрывался в западных областях.

Как удалось установить следствию, с февраля – марта 2025 года они действовали отдельно друг от друга, но по приказам одного куратора из оккупационного "управления ФСБ по Крыму и Севастополю", персональные данные которого уже установили киберспециалисты СБУ.

По инструкциям российского спецслужбиста агенты пытались найти военные объекты и выяснить наличие там личного состава. В случае обнаружения "нужных" целей фигуранты обходили их, делая вид телефонного разговора, а на самом деле снимали видео с привязкой к местности. Для конспирации предатели использовали по два гаджета: на один – фиксировали локации объектов, а со второго – контактировали с куратором через анонимные чаты в мессенджере,

– рассказали в СБУ.

Преступников вовремя обнаружили и поймали одновременно как раз возле военных объектов. Мобильные телефоны изъяли в качестве доказательств.

Оба сейчас находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.