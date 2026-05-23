Готовили удар по дому главы ГСЧС: СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая собирала и передавала информацию для корректировки российских ударов по Киевской и Одесской области. Теперь злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщает СБУ.

Чем занимались вражеские агенты?

Правоохранители задержали в Киеве одного из законспирированных агентов ФСБ, которого вражеская спецслужба 12 лет держала в "режиме ожидания".

По данным следствия, с февраля этого года он собирал координаты потенциальных целей для ракетных ударов по столице, в частности по дому председателя ГСЧС Украины.

К "работе" также был привлечен ИТ-специалист из Николаева, которого ФСБ завербовала еще в 2014 году. Впоследствии его "активировали" и поручили переехать в Киев для сбора данных о публичных лицах, против которых россияне готовили диверсии.

"Под прицелом" врага были известные политики и представители командования сектора безопасности и обороны Украины,

– сообщили в СБУ.

Следствие установило, что агент отслеживал адреса проживания и маршруты передвижения потенциальных целей и передавал информацию кураторам в России. Для этого он использовал личные контакты и прикрывался работой по администрированию компьютерных систем.

Впоследствии, по данным СБУ, к деятельности был привлечен еще один ИТ-специалист из Одессы. Вместе они сформировали сеть информаторов, которые передавали данные о расположении украинских военных.

Обоих подозреваемых задержали в Киеве и Одессе: во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Теперь им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Важно! Служба безопасности Украины запустила короткий номер горячей линии – 1516, который отныне станет одним из основных каналов связи с гражданами. СБУ призывает граждан активно сообщать о любой подозрительной деятельности, особенно на фоне роста попыток вербовки со стороны российских спецслужб. Также доступны альтернативные способы коммуникации: электронная почта callcenter@ssu.gov.ua и специальный чат-бот "Спали ФСБшника" в мессенджере Telegram.

СБУ разоблачает предателей: последние новости

Недавно контрразведка СБУ задержала на Днепропетровщине агента ФСБ, который помогал России корректировать удары по Никополю. По данным следствия, злоумышленником оказался местный ранее судимый за кражу мужчина, которого российские спецслужбы завербовали летом 2025 года после его пророссийских сообщений в телеграмм-каналах.

Интересно, что первую оплату от российских спецслужб агент получил с помощью дрона, который сбросил возле его дома капсулу с деньгами. После этого он начал собирать и передавали информации о расположении Сил обороны в прифронтовом городе и на прибрежных территориях.

Сейчас злоумышленник находится под стражей – ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Двух российских агентов также задержали в Киеве и Запорожье. Злоумышленники собирали данные о ПВО и военных колоннах для корректировки воздушных атак России.

По данным следствия, оба задержанные были местными жителями, которых российские спецслужбы завербовали на основе их пророссийских взглядов.