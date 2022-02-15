СБУ разоблачила агитатора, который распространял пророссийские фейки в СМИ и соцсетях

СБУ разоблачила украинца, который в СМИ и соцсети распространял фейковые материалы на благо Кремля. Кроме того, мужчина организовывал акции по сценариям российских кураторов.

По данным СБУ, целью мужчины было дестабилизировать ситуацию в Украине и создать "нужную информационную картинку" для страны-оккупантки. Агитатор позиционировал себя журналистом и лидером мнений.

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Правоохранители рассказали, что инструкции мужчине присылали по электронным каналам связи. Деньги агитатор получал через запрещенные электронные кошельки. Перед российскими кураторами он отчитывался через телеграм-канал.

По данным СБУ, сначала агитатор получил задание навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине. Он пытался манипулировать общественным мнением украинцев. В частности, накануне важных международных встреч с партнерами.

Агитатор выступал в эфирах телеканалов, находящихся под санкциями. В частности, распространял идею, что Украина якобы находится под внешним управлением. Более того, агитатор открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения.

Организовывал фейковые акции в Киеве

Впоследствии российские кураторы сосредоточили работу агитатора на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине

Он начал организовывать фейковые проплаченные протестные акции в столице. Для этого, в частности, нанимал для "массовки" людей, которые должны были имитировать социальное недовольство действующей властью,

– говорится в сообщении.

Последнее задачей "медийщика" было начать сбор подписей за импичмент действующего президента.

"Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение подделать более миллиона подписей, якобы от имени украинцев", – отметили в СБУ.

СБУ призвала не вестись на гибридную войну

В СБУ заявили, что Украина страдает от гибридной войны. В частности, распространение фейков.

Гибридная война наносит беспрецедентное влияние на отечественное информационное пространство.

СБУ постоянно анализирует различные сценарии развития событий. На каждый из них есть четкий план действий.

Целью людей, которые распространяют фейки, является посеять тревогу в украинском обществе и подорвать веру в способность Украины защитить своих граждан.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!