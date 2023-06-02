СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 миллионов в первый день вторжения

Бизнес-партнер Коломойского Михаил Киперман мог присвоить почти 600 миллионов гривен "Укртатнафты". СБУ разоблачила масштабную схему.

Бывший член наблюдательного совета компании и бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман вывел со счетов "Укртатнафты" такую сумму.

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Думал, что избежит наказания

Это было сделано в первый день полномасштабного вторжения в Россию. Вероятно, он думал, что ему не придется отвечать за воровство.

Так, 24 февраля 2022 года ОАО "Укртатнафта" перечислило на подконтрольную европейскую компанию почти 600 миллионов гривен. Они предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тысячи тонн сырой нефти.

Олнак это сырье уже находилось в Одесском порту и должно было быть доставлено для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ.

Создали "клон-договор"

Чтобы реализовать "схему", Киперман создал "договор-клон", в котором сменил реквизиты получателя платежа. Таким образом, организаторы схемы перевели деньги на подконтрольную компанию, вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти.