Помог россии перебросить бронетехнику из Крыма в Херсон: СБУ разоблачила чиновника-коллаборанта

С начала полномасштабной войны россии против Украины Служба безопасности разоблачила уже немало "патриотов". В настоящее время ведомство расследует более 800 уголовных дел по фактам совершения коллаборационной деятельности.

СБУ разоблачила очередного чиновника-коллаборанта

Среди подозреваемых – чиновники государственных учреждений, которые находятся на временно оккупированных территориях юга и востока Украины. Большинство из них сотрудничали с врагом и способствовали его действиям.

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На таком и был разоблачен один из чиновников – заместитель директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации.

По информации СБУ, он помог россии перебросить бронетехнику из Крыма в Херсон. Предатель добровольно согласился сотрудничать с врагом.

За это агрессоры назначили его руководителем так называемого "государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

Что сделал чиновник-коллаборант

Находясь на должности, он организовал присвоение технологического оборудования и подвижного состава местных подразделений "Укрзализныци" в пользу оккупационной администрации. Также лично способствовал переброске на этом транспорте бронетехники и боеприпасов россии из временно оккупированного Крыма в причерноморские районы Херсонской области.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и проводят комплексные мероприятия для привлечения к ответственности за преступления против Украины.

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спецслужба также разоблачила в Луганской области 4 бывших представителей партии регионов, которые добровольно согласились войти в руководящий состав оккупационной администрации так называемого "Старобельского района лнр".