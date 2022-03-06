СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся ввезти в Украину контрабанду под видом гуманитарки
Источник:Служба безопасности Украины
В то время как вся Украина объединилась и помогает нашим военным, есть и те, кто хочет нажиться на войне.
Так, сегодня Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые, пользуясь ситуацией, намеревались ввезти в Украину контрабанду под видом гуманитарки.
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Дельцы будут наказаны
СБУ сообщает, что благодаря оперативному вмешательству контрабанда стала реальной гуманитарной помощью. В настоящее время фуру со сладостями и пищевыми продуктами передали для нужд украинской армии.
Не допустим злоупотреблений на горе человеческом! Дельцы будут наказаны,
– говорится в обращении СБУ.
Контрабанда со сладостями – Видео СБУ
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