СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся ввезти в Украину контрабанду под видом гуманитарки

В то время как вся Украина объединилась и помогает нашим военным, есть и те, кто хочет нажиться на войне.

Так, сегодня Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые, пользуясь ситуацией, намеревались ввезти в Украину контрабанду под видом гуманитарки.

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Дельцы будут наказаны

СБУ сообщает, что благодаря оперативному вмешательству контрабанда стала реальной гуманитарной помощью. В настоящее время фуру со сладостями и пищевыми продуктами передали для нужд украинской армии.

Не допустим злоупотреблений на горе человеческом! Дельцы будут наказаны,

– говорится в обращении СБУ.

Контрабанда со сладостями – Видео СБУ

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