Так, сьогодні Служба безпеки України викрила ділків, які користуючись ситуацією, мали намір завезти в Україну контрабанду під виглядом гуманітарки.

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Ділки будуть покарані

СБУ повідомляє, що завдяки оперативному втручанню, контрабанда таки стала реальною гуманітарною допомогою. Наразі фуру з солодощами та харчовими продуктами передали для потреб української армії.

Не допустимо зловживань на людському горі! Ділки будуть покарані,

– йдеться у зверненні СБУ.

Контрабанда із солодощами – Відео СБУ

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