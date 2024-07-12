СБУ разоблачила диверсантов ФСБ, которые поджигали релейные шкафы Укрзализныци

СБУ задержала трех диверсантов, которые работали на российскую ФСБ. Они поджигали релейные шкафы на объектах Укрзализныци, а кадры с возгоранием отправляли оккупантам.

Кроме того, диверсанта ФСБ разоблачили и в Киеве. Мужчина должен был поджечь релейный шкаф в Киеве, а взамен враг ему обещал заплатить 9 тысяч гривен.

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Разоблачили диверсантов, которые работали на ФСБ

СБУ задержала 3 диверсантов российской ФСБ в Харьковской и Ровенской областях. Так, злоумышленники по заказу оккупантов поджигали релейные шкафы на железной дороге. Таким образом Россия надеялась заблокировать движение эшелонов с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ в направлении фронта.

В ходе следствия стало известно, что для совершения преступлений фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые заблаговременно готовили по инструкциям российской спецслужбы. Так, в Харькове на горячем задержали 39-летнего диверсанта, который собирался поджечь релейный шкаф железнодорожного светофора. Следователи установили, что диверсант – рецидивист из Одессы, который ранее был в тюрьме за грабеж и покушение на умышленное убийство

Еще двое мужчин – безработные жители Ровно. Российская спецслужба дистанционно привлекла их к диверсиям, заметив их активность в российских телеграмм-каналах по легкому и быстрому заработку денег. Так, мужчины работали в паре – пока один совершал поджог, то другой снимал это на видео для оккупантов.

За поджоги оккупанты обещали денежные вознаграждения – около 9 тысяч гривен.

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О подозрении сообщили и 26-летнему киевлянину. Так, подозреваемый получил заказ от ФСБ поджечь релейный шкаф сигнальной установки вблизи одной из железнодорожных станций в Святошинском районе столицы.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в совершении диверсий в условиях военного положения. Сейчас диверсанты находятся под стражей – им грозит пожизненное заключение.