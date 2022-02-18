СБУ разоблачила двух боевиков, которые обстреливали наших военных под Мариуполем и Горловкой
Источник:СБУ
Работники Службы безопасности Украины разоблачили двух боевиков с оккупированных территорий. Они воевали за оккупантов с 2014 года.
Они обстреливали украинские позиции на территории Донецкой области. Один был боевиком группировки так называемой "славянской бригады". Собирал данные разведки.
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Другой злоумышленник был наводчиком минометов, которые использовали в боевых действиях против украинских войск.
Боевик / Фото СБУ
Воевали под Мариуполем и Горловкой
Боевики принимали активное участие в боях под Мариуполем и Горловкой. Для обстрелов применяли тяжелые минометы, реактивные противотанковые гранаты и пулеметы.
Против боевиков возбудили уголовное дело за участие в терроризме. Им заочно вручили подозрение, поскольку злоумышленники скрываются от правосудия на оккупированных территориях.
Боевикам вручили подозрение / Фото СБУ
Оккупанты на Донбассе активизировались
В течение суток 17 февраля оккупанты цинично игнорировали все договоренности. Российские наемники аж 60 раз нарушили режим прекращения огня, из них 43 – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Один украинский военнослужащий получил ранение, еще один – боевое травмирование. Воины находятся в больнице.
Кроме того, боевики обстреляли детский сад, линии электропередач, газопровод и разрушили 2 частных дома в Станице Луганской. Снаряды выпускали и в школу в Вербовке.
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