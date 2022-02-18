Вони обстрілювали українські позиції на території Донецької області. Один був бойовиком угруповання так званої "слов'янської бригади". Збирав дані розвідки.

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Інший зловмисник був навідником мінометів, які використовували в бойових діях проти українських військ.



Бойовик / Фото СБУ

Воювали під Маріуполем та Горлівкою

Бойовики брали активну участь у боях під Маріуполем і Горлівкою. Для обстрілів застосовували важкі міномети, реактивні протитанкові гранати та кулемети.

Проти бойовиків порушили кримінальну справу за участь в тероризмі. Їм заочно вручили підозру, оскільки зловмисники переховуються від правосуддя на окупованих територіях.



Бойовикам вручили підозру / Фото СБУ

Окупанти на Донбасі активізувались

Протягом доби 17 лютого окупанти цинічно ігнорували всі домовленості. Російські найманці аж 60 разів порушили режим припинення вогню, з них 43 – з застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Один український військовослужбовець дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікарні.

Крім того, бойовики обстріляли дитячий садочок, лінії електропередач, газогін та зруйнували 2 приватні будинки в Станиці Луганській. Снаряди випускали і в школу у Вербівці.

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