Двое бойцов "батальона Восток" оказали вооруженное сопротивление силам АТО и ООС. Кроме того, разоблаченные жестоко обращались с пленными украинскими героями.

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В частности, применяли к ним физическое и психологическое давление, а также не оказывали медицинской помощи раненым.

Двое жителей Донетчины в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на должностях командиров подразделения так называемого батальона Восток, они принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманово,

– рассказали в СБУ.

По данным СБУ, главари сейчас скрываются от украинских правоохранительных органов на оккупированных территориях.

Обратите внимание! Жертвами пыток с начала войны на Донбассе стали более 4 тысяч человек.

Злоумышленникам инкриминируют:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

участие в террористической группе или террористической организации;

участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;

нарушение законов и обычаев войны, Уголовного кодекса Украины.

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