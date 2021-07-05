Двоє бійців "Батальйону Восток" чинили збройний супротив силам АТО та ООС. Окрім того, викриті жорстоко поводились із полоненими українськими героями.

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Зокрема, застосовували до них фізичний і психологічний тиск, а також – не надавали медичної допомоги пораненим.

Двоє мешканців Донеччини у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань. Перебуваючи на посадах командирів підрозділу так званого Батальйону Восток, вони брали активну участь у боях під селищами Пантелеймонівка та Бетманове,

– розповіли у СБУ.

За даними СБУ, ватажки наразі переховуються від українських правоохоронних органів на окупованих територіях.

Зверніть увагу! Жертвами катувань від початку війни на Донбасі стали понад 4 тисячі людей.

Зловмисникам інкримінують:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

участь у терористичній групі чи терористичній організації;

участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;

порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.