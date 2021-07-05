Двоє бійців "Батальйону Восток" чинили збройний супротив силам АТО та ООС. Окрім того, викриті жорстоко поводились із полоненими українськими героями.
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Зокрема, застосовували до них фізичний і психологічний тиск, а також – не надавали медичної допомоги пораненим.
Двоє мешканців Донеччини у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань. Перебуваючи на посадах командирів підрозділу так званого Батальйону Восток, вони брали активну участь у боях під селищами Пантелеймонівка та Бетманове,
– розповіли у СБУ.
За даними СБУ, ватажки наразі переховуються від українських правоохоронних органів на окупованих територіях.
Зловмисникам інкримінують:
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- участь у терористичній групі чи терористичній організації;
- участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;
- порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.