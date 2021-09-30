СБУ разоблачила хищения на строительстве дорог в двух областях
Источник:СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и остановили преступную деятельность руководителей двух коммерческих структур. Они организовали схему присвоения государственных денег, которая нанесла государству ущерб в размере более 3 миллионов гривен.
Их коррупционная схема действовала сразу в двух областях – Херсонской и Черкасской.
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Как мужчины отмывали деньги
Следствие установило, что подрядчики заключили с представителями нескольких органов местного самоуправления договоры на реконструкцию дорог в регионах.
Но коммерсанты выполнили соответствующие работы не в полном объеме и с нарушением государственных строительных норм, а полученную "разницу" вывели в тень. Для этого участники сделок вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.
Какое наказание светит злоумышленникам
Их преступную деятельность удалось остановить во время следственно-оперативных действий. Злоумышленникам уже сообщили о подозрении по нескольким статьям, в частности:
- 191 – о растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением;
- 366 – о служебном подлоге.
Санкции статьи предусматривают наказание в виде:
- от 7 до 12 лет лишения свободы;
- до 3 лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- конфискации имущества.
СБУ разоблачила хищения на строительстве дорог / Фото СБУ