СБУ разоблачила мошенников, организовавших из-за границы схему продажи "гуманитарки" на 60 миллионов

Украинцы делают все возможное и невозможное для того, чтобы помочь своей героической армии избивать российских захватчиков. К сожалению, некоторые решают "заработать" даже такое сложное время.

Службе безопасности Украине удалось разоблачить злоумышленников, решивших наживаться на волонтерах и ВСУ. Им удалось организовать преступную схему в десятки миллионов гривен.

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Задержание мошенников, наживавшихся на "гуманитарке"

Как удалось выяснить правоохранителям, группа молодых людей из Днепропетровской области после полномасштабного вторжения российских оккупантов смогла бежать из Украины. Злоумышленникам это удалось благодаря поддельным документам.

Оказавшись за границей, мужчины очень быстро открыли собственный "бизнес": они скупали военную амуницию и другие товары для нужд ВСУ и продавали украинцам, как минимум втрое "накручивая" их стоимость.

За время полномасштабной войны мужчинам удалось продать товаров на сумму более 60 миллионов гривен. Злоумышленники не хотели платить таможенные платежи, потому завозили товары, оформляя их как благотворительную помощь. Это им удавалось осуществлять благодаря поддельным документам от имени благотворительных организаций. В общей сложности они избежали уплаты налогов на сумму в 20 миллионов гривен.

Одному из участников преступной схемы уже объявили о подозрении. В настоящее время проводится работа по передаче арестованного имущества для отважных воинов ВСУ. Речь идет о касках, бронежилете, наколенниках, тепловизорах, оптических прицелах, БПЛА.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что в плену россиян находятся 2,5 тысяч героических защитников Мариуполя. Поскольку они стали "публичными пленными", то кафиры не будут применять против них пытки или совершать другие преступления.

Украина продолжает привлекать к ответственности российских кафиров. На Черниговщине прокуроры заочно сообщили о подозрении россиянину, который убил мирного жителя прямо во дворе, а еще двоих гражданских, пытавшихся сбежать, ранил.

ВСУ продолжают активно ликвидировать захватчиков. На Донбассе наши герои смогли уничтожить две элитные бригады российских оккупантов.

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