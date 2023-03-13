В итоге канал незаконного ввоза в Украину денег заблокировали. В этой схеме участвовало 5 злоумышленников.

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Откуда взялись 37 миллионов гривен

Как стало известно, деньги были похищены на временно оккупированной территории Украины. Злоумышленники пытались скрыто провезти деньги в Черновицкую область под видом туристов на рейсовом автобусе через пункт пропуска "Порубное".

К тому же часть наличных они спрятали в чемоданы, а часть – примотали себе к телу.

По предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины. В дальнейшем полученные преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны в таможенную границу нашего государства,

– отметили правоохранители.

Кстати, также есть версия, что ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине.

Деньги пытались перевезти в чемоданах / фото СБУ

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