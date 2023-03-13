В итоге канал незаконного ввоза в Украину денег заблокировали. В этой схеме участвовало 5 злоумышленников.
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Откуда взялись 37 миллионов гривен
Как стало известно, деньги были похищены на временно оккупированной территории Украины. Злоумышленники пытались скрыто провезти деньги в Черновицкую область под видом туристов на рейсовом автобусе через пункт пропуска "Порубное".
К тому же часть наличных они спрятали в чемоданы, а часть – примотали себе к телу.
По предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины. В дальнейшем полученные преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны в таможенную границу нашего государства,
– отметили правоохранители.
Кстати, также есть версия, что ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине.
Деньги пытались перевезти в чемоданах / фото СБУ
Другие подобные случаи
- Ранее пограничники обнаружили немалую сумму наличных на границе. Водитель маршрутки спрятал около миллиона гривен под сиденьем. Как оказалось, мужчина направлялся в столицу через "Орловку". Он тщательно пытался скрыть наличку от правоохранителей.
- На украинско-венгерской границе задержан мужчина, который планировал провезти более 3,3 миллионов гривен. Он предусмотрительно попытался спрятать купюры в нескольких сумках, полостях салона транспортного средства, а также в багажнике.
- Во Львовской области пограничники задержали мужчину, который пытался провезти космическую сумму денег. Водитель микроавтобуса пытался спрятать наличные под полом и за обшивкой автомобиля.