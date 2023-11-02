СБУ разоблачила на антиукраинской роботе группировку АллатРа: подозрение вручили лидерам секты

Правоохранители нейтрализовали международную преступную организацию АллатРа. В Киеве и других регионах Украины была заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек этой группировки, которые использовали российские спецслужбы.

Об этом 2 ноября сообщили в Службе безопасности нашего государства, отметив, что было вручено подозрение руководителям секты и его участникам. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

К теме "Архангел" в лице массажиста из Макеевки: что известно о секте "АллатРа", которой заинтересовалась СБУ

Разоблачение АллатРы

Следствие утверждает, что фигуранты дела организовали "представительства" в каждом областном центре нашего государства для того, чтобы распространять кремлевскую пропаганду. Для этого был, в частности, создан ютуб-канал, за которым следят более миллиона пользователей.

Среди прочего, они агитировали за то, чтобы российские оккупанты осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре украинских городов. В ходе расследования получены неопровержимые доказательства вины руководства и активных участников АллатРы,

– говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора заявили, что под "миссионерскими лозунгами" религиозная секта публично продвигала кремлевскую идею о создании "союза славянских народов". Также ее участники рассказывали о "гражданской войне в Украине с 2014 года". Действовала организация в период с 2002 по 2023 год.

Во время обысков у лидеров АллатРы была найдена пропагандистская литература российских авторов, оккультная символика, портреты Путина, российская валюта и даже оружие. В общей сложности состоялось 74 обыска.

Правоохранители "посетили" ячейки пророссийской АллатРы / Фото СБУ, Нацполиции, Офиса генпрокурора

На основании собранных доказательств руководству и участникам АллатРы, правоохранители принялись готовить подозрения по следующим статьям Уголовного кодекса:

часть 1, 2 статьи 111 – государственная измена;

статья 436-1 – пропаганда коммунистического тоталитарного режима;

статья 436-2 – оправдание или отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников;

статья 255 – создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, участие в ней.

СБУ провела обыски в ячейках АллатРы: смотрите видео

Отметим, что об обысках в ячейках АллатРы стало известно еще накануне из СМИ. Важно, что АллатРа представляет себя как общественный союз, действующий вне политики и вне религии, однако исповедует идеи псевдонауки и теорий заговоров об инопланетянах и элитах, управляющих миром.