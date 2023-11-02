Про це 2 листопада повідомили у Службі безпеки нашої держави, зазначивши, що було вручено підозру керівникам секти та її учасникам. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.
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Викриття АллатРи
Слідство стверджує, що фігуранти справи організували "представництва" в кожному обласному центрі нашої держави для того, аби поширювати кремлівську пропаганду. Для цього було, зокрема, створено ютуб-канал, за яким слідкує понад мільйон користувачів.
Серед іншого, вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст. У ході розслідування отримано неспростовні докази вини керівництва та активних учасників АллатРи,
– йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора заявили, що під "місіонерськими лозунгами" релігійна секта публічно просувала кремлівську ідею про створення "союзу слов'янських народів". Також її учасники розповідали про "громадянську війну в Україні від 2014 року". Діяла організація в період від 2002 до 2023 року.
Під час обшуків у лідерів АллатРи було знайдено пропагандистську літературу російських авторів, окультну символіку, портрети Путіна, російську валюту і навіть зброю. Загалом відбулось 74 обшуки.
Правоохоронці "завітали" до осередків проросійської АллатРи / Фото СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора
На підставі зібраних доказів керівництву та учасникам АллатРи, правоохоронці взялися готувати підозри за такими статями Кримінального кодексу:
- частина 1, 2 статті 111 – державна зрада;
- стаття 436-1 – пропаганда комуністичного тоталітарного режиму;
- стаття 436-2 – виправдовування чи заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників;
- стаття 255 – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній.
СБУ провела обшуки в осередках АллатРи: дивіться відео
Зазначимо, що про обшуки в осередках АллатРи стало відомо ще напередодні зі ЗМІ. Важливо, що "АллатРа" презентує себе як громадська спілка, що діє поза політикою і поза релігією, однак сповідує ідеї псевдонауки та теорій змов про інопланетян та еліт, що керують світом.