Про це 2 листопада повідомили у Службі безпеки нашої держави, зазначивши, що було вручено підозру керівникам секти та її учасникам. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

До теми "Архангел" в обличчі масажиста із Макіївки: що відомо про секту "АллатРа", якою зацікавилась СБУ

Викриття АллатРи

Слідство стверджує, що фігуранти справи організували "представництва" в кожному обласному центрі нашої держави для того, аби поширювати кремлівську пропаганду. Для цього було, зокрема, створено ютуб-канал, за яким слідкує понад мільйон користувачів.

Серед іншого, вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст. У ході розслідування отримано неспростовні докази вини керівництва та активних учасників АллатРи,

– йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора заявили, що під "місіонерськими лозунгами" релігійна секта публічно просувала кремлівську ідею про створення "союзу слов'янських народів". Також її учасники розповідали про "громадянську війну в Україні від 2014 року". Діяла організація в період від 2002 до 2023 року.

Під час обшуків у лідерів АллатРи було знайдено пропагандистську літературу російських авторів, окультну символіку, портрети Путіна, російську валюту і навіть зброю. Загалом відбулось 74 обшуки.

Правоохоронці "завітали" до осередків проросійської АллатРи / Фото СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора

На підставі зібраних доказів керівництву та учасникам АллатРи, правоохоронці взялися готувати підозри за такими статями Кримінального кодексу:

частина 1, 2 статті 111 – державна зрада;

стаття 436-1 – пропаганда комуністичного тоталітарного режиму;

стаття 436-2 – виправдовування чи заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників;

стаття 255 – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній.

СБУ провела обшуки в осередках АллатРи: дивіться відео

Зазначимо, що про обшуки в осередках АллатРи стало відомо ще напередодні зі ЗМІ. Важливо, що "АллатРа" презентує себе як громадська спілка, що діє поза політикою і поза релігією, однак сповідує ідеї псевдонауки та теорій змов про інопланетян та еліт, що керують світом.