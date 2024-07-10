Готовила диверсии против ТЦК и подожгла авто нацгвардейца: СБУ разоблачила пособницу России

Служба безопасности Украины вместе с Нацполицией разоблачила 28-летнюю пособницу России. Женщина по заказу оккупантов устраивала поджоги и различные диверсии.

Злоумышленницу задержали в Кировоградской области "по горячим следам". Женщина совершила очередное преступление и ее почти сразу разоблачили правоохранители.

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На Кировоградщине задержали российскую злоумышленницу

В Кировоградской области 28-летняя жительница Александрии работала на врага. Так, злоумышленница выполняла различные заказы России на поджоги автотехники и зданий Сил обороны.

В частности, женщина на заказ подожгла служебный пикап инструктора подразделения спецназначения "Омега" Национальной гвардии. Злоумышленница отслеживала место парковки украинского защитника, а также приобрела легковоспламеняющийся разжигатель. Когда женщина все подготовила для преступления, то подкралась к машине во время комендантского часа и подожгла ее.

Свой поджог женщина также снимала на видео, чтобы переслать оккупантам. Эти кадры враг планировал использовать для ИПСО об "антиукраинском подполье" на Кировоградщине.

Когда женщину удалось задержать, то правоохранители выяснили, что женщина планировала совершить еще одно преступление – поджечь здание местного ТЦК с помощью "коктейля Молотова". За это россияне обещали вознаграждение, размер которого будет зависеть от масштабов пожара.

Во время следствия также удалось установить, что оккупанты заметили женщину этим летом. Так жительница Александрии в сомнительных телеграм-каналах искала легкого заработка. Во время обысков у нее изъят мобильный телефон с доказательствами преступления, а также составляющие самодельной зажигательной смеси и одежда, в которой фигурантка совершала поджог.

Сейчас женщине сообщили о подозрении по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также решается вопрос о дополнительной квалификации о государственной измене. За совершенные преступления 28-летней женщине грозит пожизненное заключение.