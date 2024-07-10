Зловмисницю затримали в Кіровоградській області "по гарячих слідах". Жінка скоїла черговий злочин і її майже відразу викрили правоохоронці.

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На Кіровоградщині затримали російську зловмисницю

В Кіровоградській області 28-річна мешканка Олександрії працювала на ворога. Так, зловмисниця виконувала різні замовлення Росії на підпали автотехніки та будівель Сит оборони.

Зокрема, жінка на замовлення підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення "Омега" Національної гвардії. Зловмисниця відслідковувала місце паркування українського захисника, а також придбала легкозаймистий розпалювач. Коли жінка все підготувала для злочину, то підкралася до автівки під час комендантської години та підпалила її.

Свій підпал жінка також знімала на відео, щоб переслати окупантам. Ці кадри ворог планував використати для ІПСО про "антиукраїнське підпілля" на Кіровоградщині.

Коли жінку вдалося затримати, то правоохоронці з'ясували, що жінка планувала скоїти ще один злочин – підпалити будівлю місцевого ТЦК за допомогою "коктейлю Молотова". За це росіяни обіцяли винагороду, розмір якої залежатиме від масштабів пожежі.

Під час слідства також вдалося встановити, що окупанти помітили жінку цього літа. Так мешканка Олександрії в сумнівних телеграм-каналах шукала легкого заробітку. Під час обшуків у неї вилучено мобільний телефон із доказами злочину, а також складові саморобної запалювальної суміші та одяг, в якому фігурантка вчиняла підпал.

Наразі жінці повідомили про підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації про державну зраду. За скоєні злочини 28-річній жінці загрожує довічне ув'язнення.