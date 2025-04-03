СБУ разоблачила предателей, которых Кремль привлекает к проекту о "внешнем управлении" Украиной

Служба безопасности Украины разоблачила и собрала доказательную базу на украинских предателей, которые претендуют на реализацию идеи Путина о "внешнем управлении" Украиной. Сейчас они скрываются в России, провозгласили себя "единственной легитимной властью" нашего государства и продвигают план капитуляции Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что рассказали в СБУ о предателях, которые работают на Кремль

В СБУ рассказали, что на этой неделе лидеры этой группировки и другие украинские предатели посетили форум "единства" в Москве, участие в котором приняли также идеолог российского фашизма Александр Дугин, депутаты Госдумы, блогеры и "Z-военные".

Вся риторика "конференции" была посвящена продвижению тезиса Путина, что для длительного мира в нашем государстве необходимо создать переходную администрацию под контролем России и США, которая бы временно руководила Украиной,

– говорят в службе.

В состав незаконного образования вошли предатели, коллаборационисты и другие сторонники кремлевской политики, которые сбежали из нашего государства в Россию еще до начала полномасштабной войны.

Лидером этой группировки является Дмитрий Василец – председатель запрещенной партии "Государство", который уже имеет заочный срок заключения в Украине за поддержку вооруженной агрессии России.

К подрывной деятельности Василец привлек своих "единомышленников":

Валентина Рыбина – адвоката Анатолия Шария, которого подозревают в госизмене;

Александра Скубченко – "политэксперта" с телеканалов Медведчука, который сейчас частый гость в эфирах московских пропагандистов;

Александра Семенченко – заместителя председателя запрещенной партии "Государство", который ранее проживал в Киеве, а сейчас скрывается в России;

коллаборанта Павла Онищенко – главы прокремлевского объединения "Слобожанская сечь";

пропагандиста Виктора Малафеева, который кроме антиукраинских выступлений на росТВ, собирает "донаты" на приобретение вооружений для оккупантов;

пророссийского агитатора в Крыму Максима Шихалеева, который еще в 2014 году поддержал захват полуострова и пошел на сотрудничество с Россией.

"Эти фигуранты создали сайт по аналогу с официальными страницами органов власти Украины, объявили о проведении "онлайн-референдума" относительно будущего нашего государства, а также разработали копию портала Дія, чтобы сфальсифицировать результаты фейкового голосования", – говорится в сообщении СБУ.

По материалам дела, после создания антиукраинской ячейки в Москве фигуранты получили задание от своих российских кураторов сформировать собственные "филиалы" в странах ЕС как "альтернативу" диппредставительствам Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о действиях, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий в составе группы.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновных к ответственности за преступления против нашего государства.